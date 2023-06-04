2023中華企業射箭聯賽4日繼續在台中市四箴國中開戰，昨日大暴雨、今天大太陽，最高溫飆破32度，前役全員淋濕的新北凱撒終於雨過天晴，順利收下4點積分，封關前還恰巧上演東京奧運銀牌國手內戰，由寒舍集團魏均珩驚險勝出。

第十輪出戰台中銀行，凱撒詹紫媚混雙搭檔國立體大學弟許家豪，苦戰至加射才4比5敗給地主校友李采璇／范姜益鴻，不過其餘4點幾乎都是輕騎過關，終場4比1收尾封關，暫時以28分穩住聯賽排名第二，僅落後寒舍的30分。

「昨天應該是我這輩子在下大雨的時候射最好的一次。」詹紫媚說：「以前我的箭都太低，控制不太住，可能是最近調整得不錯，混雙差點贏，女團就很順利。」

「阿詹」詹紫媚今天跟許家豪整場有說有笑，堪稱表情包，看起來游刃有餘，但她賽後笑說：「其實是因為我很緊張，才會一直講話轉移注意力，我覺得他應該也是這樣想的。」

詹紫媚透露，其實兩人沒講什麼正經事，許家豪笑她的頭髮像花生，阿詹就笑他是「泡麵頭」，女團比賽時還跟「雷母」雷千瑩、呂岱凌一起笑，「我們平常練習量很多了，臨場也很難改變什麼，放鬆心情比較重要！

相較女團時有里約奧運銅牌前輩雷千瑩依靠，混雙時詹紫媚變成學姊角色，「其實就是把好習慣傳承下去，學姊（雷千瑩）當第一棒就是為了回饋給我們場地狀況，而她給的建議都非常實用，我可能只能給到60、70分，她可以給到90分以上，這是我要學習的地方。」

世界盃哥倫比亞站將於6月13日登場，因此企業聯賽將休賽至7月8日，封關戰上演東京奧運銀牌國手內戰，寒舍「老魏」魏均珩對決彰化銀行鄧宇成，「頂尖對決」果然又鏖戰到加射，最終魏均珩射出十分箭終結比賽，兩人賽後英雄相惜、握手致意，畫面溫馨。