根據國營比利時通訊社報導，比利時總理德克魯從腳踏車上摔下來，短暫失去知覺，但醫院檢查顯示沒有永久影響。

比利時通訊社（Belga News Agency）引述總理辦公室的說法指出，47歲的德克魯（Alexander De Croo）昨天傍晚與兒子在法蘭德斯區（Flanders）住家附近騎腳踏車時發生事故。

據比利時通訊社的報導，德克魯失去知覺，被送到醫院檢查。

比利時通訊社說，這起事故預計不會影響德克魯未來一週行程的安排。