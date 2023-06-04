周興哲（Eric）一連3天的「Odyssey旅程巡迴演唱會」吉隆坡站4日完美落幕，因疫情已5年沒到馬來西亞的他，此次開唱不僅規格大幅升級，還放送彩蛋、增設限定版四面台小舞台，周興哲在小舞台唱完〈你不屬於我〉及〈愛我的時候〉，嘴甜對滿場上萬位歌迷說：「迷上了四面台的感覺。」隨後撒嬌喊話：「就是愛被你們包圍的感覺。」

周興哲與大馬歌迷多年未見，演唱會上終於相聚，Eric難掩興奮之情，拿起手機補捉全場「拍到哪裡、哪裡就尖叫」的視頻，且預告演出結束回飯店後，要把視頻放上IG分享，全場隨即歡聲雷動，差點掀翻會場屋頂。

周興哲近日在馬來西亞舉辦演唱會。（星空飛騰提供）

周興哲原本在開場勁歌熱舞時，安排瞬間褪去上衣、展露他精壯身材的橋段，因應馬來西亞當地規定無法進行，沒想到全場觀眾狂喊偶像脫衣的聲浪不斷襲來，Eric認為必須遵守規定，但也透漏玄機，表示雖然不能裸上身，但這次的演出服裝都是大深V造型，他問「是不是很有誠意」，所有人大喊「有」，卻仍不放過他，頻呼喚要求Eric將上衣開襟處打開多一點，讓他當場笑到不行。

他隨後善如流稍微放送福利，讓全場觀眾瘋狂尖叫，甚至還有男粉絲喊他「老公」，眼見氣氛熱烈，Eric驚喜說：「歡迎大家年底一起到新加坡看。」意外提前宣布今年將返場新加坡。