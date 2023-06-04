好萊塢女星香儂道荷堤（Shannen Doherty）是童星出身，她11歲起就開始演戲，展現出不俗的表演天賦，長大後她在電視劇《飛越比佛利》擔任重要角色，精緻外型加上觀眾從小看到大，讓她迅速成為當紅玉女；她一生中有三段婚姻，前陣子傳出罹癌決定與攝影師前夫分開，近日卻傳離婚主因是前夫罹癌時出軌，讓香儂道荷堤氣到不想留一分錢給對方。

綜合外媒報導，香儂道荷堤上個月申請離婚結束長達11年的婚姻，她與攝影師前夫庫特伊斯瓦里恩科 (Kurt Iswarienko)2011年10月結婚，2023年1月分居，期間沒有誕下孩子，也沒有領養孩子。據悉香儂道荷堤是在節日假期時發現，先前並無任何心理準備，香儂道荷堤的發言人透露「她不想要離婚，但不幸的是她覺得自己別無選擇」，隨後發言人補充建議可以連絡庫特的經紀人柯莉兒格林，因為她「密切介入」，暗示柯莉兒似乎就是插足香儂道荷堤與庫特婚姻的第三者。發言人表示香儂道荷堤目前的健康狀況非常不好，婚姻生活也很痛苦，她與庫特的婚姻沒有婚前協議，因此香儂道荷堤正在積極尋找不需付贍養費也可以離婚的方法。

Shannen Doherty 'Angry' After Kurt Iswarienko Divorce Bombshell, Source Claims: 'She Didn’t See This Coming' Shannen Doherty has asked the court to deny requests for spousal support from estranged ex Kurt Iswarienko. pic.twitter.com/MyRVH3frY9 — Soulwell Publishing Group® (@SoulwellPublish) May 7, 2023

香儂道荷堤2015年罹患乳癌，治療期間仍會透過社群平台分享生活，經過治療後病情有所好轉，沒想到隔5年後又復發，她在《ABC News》哽咽地認了：「我已經到了第四期，我的癌症復發了，這就是為什麼我會在這裡。」