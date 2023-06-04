TVBS八點檔《加油喜事》4日由「武后」陳亞蘭帶隊，率劇中兒子鄒承恩、劉育仁與媳婦周曉涵、楊晴、臧芮軒及Teddy（陳向熙）、鄭芯恩等人前進中南部參加見面會；下午2點先在高雄統一夢時代購物中心登場，一早5點就有死忠粉絲前來排隊，更有從台北南下的粉絲一路愛相隨。演員們陸續用台語向現場民眾打招呼，沒想到除了鄒承恩的台語比較順之外，楊晴、臧芮軒、Teddy、鄭芯恩都勉強過關，讓陳亞蘭連忙糾正發音。

《加油喜事》前進中南部辦見面會。（TVBS提供）

日前回歸《加油喜事》劇組的陳亞蘭，不改幽默本性，表示自己一回來就被抓來見面會，雖然天氣很熱，但會盡力幫現場粉絲簽名，回饋大家熱情。她與周曉涵在見面會上演「婆媳對決」，以兩人為首分隊進行遊戲，由「婆婆隊」陳亞蘭領軍鄒承恩、楊晴、劉育仁在第一局獲得勝利，成功為第二關的粉絲們爭取到《加油喜事》端午滷味禮盒。「媳婦隊」周曉涵、臧芮軒、Teddy、鄭芯恩靠第二關默契大考驗扳回一城，婆媳平分秋色。陳亞蘭透露今天死對頭王彩樺太忙沒來，所以可以大聲說：「我跟周曉涵感情最好啦！」

《加油喜事》前進中南部辦見面會。（TVBS提供）

「大媳婦」楊晴不甘示弱自誇是最賢慧的媳婦，尚未過門臧芮軒立刻自我推薦會「講台語」、「會煮飯」和「按摩」，甚至現場立刻幫未來的婆婆陳亞蘭按摩肩膀，令「武后」鳳心大悅，大讚：「不錯。」

《加油喜事》前進中南部辦見面會。（TVBS提供）

眾人粉絲擠爆見面會十分高興，聊起演出《加油喜事》後被粉絲巧遇的有趣經驗，周曉涵自爆見面會當天，趕搭計程車時敷面膜，被司機認出，讓她相當害羞。楊晴是遇到激動粉絲，一看到她就狂說：「你是《加油喜事》的那個，跟武子良一起的。」楊晴好氣又好笑地對著鏡頭呼籲說：「我是楊晴，陳玉慧啦！」可愛模樣讓眾人笑翻。鄒承恩、劉育仁聊到與周孝安收工後相約打籃球，被民眾認出是「武家三兄弟」感到很開心。

一行人結束高雄見面會，趕往台中廣三SOGO百貨，現場同樣擠得水洩不通。自去年9月開拍，朝夕相處9個多月真的像一家人，與粉絲分享拍戲時的趣事，見面會頓時變成「爆料大會」，十分有趣。