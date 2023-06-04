許多人都會抵制加入臉書外流社團的親友，不過有時可能導致無辜者受害。一位陽交大男學生近日發現，自己遭到同系女同學公審，原來是他不知如何被加入「RISU（短網址）外流社團」，女同學發現後開始公審，沒想到他說明實情後女方仍不接受，讓無辜的他深感莫名其妙，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，部分人士主張加入「RISU社團」是種「噁男試紙」，加入的都是噁男，女同學發現他有在相關社團後開始公審他，不過原PO個人完全不記得有加入相關社團，他向對方說明此事後，女同學卻回嗆，「誰相信，自己被加入外流社團有可能不自知？」

原PO指出，其實臉書社團可以隨便拉陌生人加入，甚至有的社團只要進入頁面就會被加入，許多女性卻認為「RISU社團」所有成員都是噁男，還在不提醒親友情況下，逕自公開其身分進行公審，在對方不知情的情況下辱罵對方噁男等，讓原PO忍不住怒轟，「妳們這些被傷害過的女生確實很值得同情，但妳們這樣的做法根本沒有任何幫助好嗎！」

原PO強調，這些女生的行為只會讓想幫她們的人越來越少，像他曾幫過不少女生，聽她們抒發被噁男騷擾的經歷，「結果現在那些被我幫助過的人還反過來咬我一口」，讓他感到相當不爽。

對此，許多網友紛紛回應，「現在怎麼好像有種在做思想審查的感覺」、「你先加她進社團，再公審她噁女怎麼樣」、「支持提告！這算公然侮辱了吧？」；另外也有人透露，除了原PO透露的2種方法會不小心被加入外流社團，另一種可能是，原本加入的社團被人販售後改名，也有可能不小心成為這些女生所謂的『噁男』。

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