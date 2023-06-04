中國政府歐亞事務特別代表李輝5月中起訪問烏克蘭，強調堅守中立立場，不在俄羅斯與烏克蘭選邊站。但是他在星期五的發言必然引起烏克蘭的反感，竟呼籲其他國家政府「停止向戰場提供武器」。

軍事時報(Militarytimes)報導，李輝說，俄羅斯和烏克蘭官員對和平談判都抱持開放態度，但是談判仍然有許多阻礙。

西方分析師認為，儘管中國大陸的政府表示他們態度是中立的，並希望擔任俄烏之間的調解人，但是大陸仍然在政治上較傾向莫斯科。李輝提出的和平談判幾乎不可能有所進展，因為雙方都沒有準備好停止戰鬥，而北京的特角，只是為了擴大其全球外交角色的一次亮相機會。

李輝說：「中國的態度是，如果我們真的想結束戰爭、挽救生命、實現和平，就必須停止向戰場派遣武器，否則緊張局勢只會進一步升級。」

中國大陸是唯一與俄羅斯和烏克蘭都保持良好關係的主要政府，並且作為這兩個國家最大的出口市場，而具有重要影響力。習近平派遣特使受到烏克蘭政府的歡迎，但在北京也曾在全面戰爭爆發前，宣佈與克里姆林宮是「友誼無上限」(no limits’ friendship)，引發了質疑。

北京在今年 2 月發布一項俄烏和平計劃，但烏克蘭堅稱，所有和平計面的前題，是俄羅斯必須主動撤軍。

烏克蘭總統澤倫斯基在5月中旬一系統的外交訪問，他已前往日本、英國、法國和德國時，歐洲各國政府繼續向他提供飛彈、坦克和無人機。烏克蘭已經收到來自美國、德國和荷蘭的愛國者防空反導系統，以及300輛北約坦克。

美國總統拜登提醒習近平，如果北京提供武器或軍事物資給俄羅斯，那就是明確的支持入侵，那麼後果將會很嚴重。大陸確實沒有這麼做，不過在經濟上幫助了俄羅斯，正在購買更多的俄羅斯石油和天然氣。

李輝重申「中國主張平衡、公正地解決安全問題，呼籲各方尊重所有國家的領土完整」，但這話說的並不具體，沒有提到北京到底是如何看待俄羅斯佔領克里米亞半島、烏克蘭東部部分地區的態度。

綜合來看，李輝似乎是在批評西方資助烏克蘭，因為他多次提到「外界火上澆油」「加劇局勢惡化」的言論，甚至說「誰才是世界上真正的麻煩製造者、世界上真正的安全威脅？國際社會對此有著敏銳的理解」等語，雖然沒有明確點名任何政黨與國家。