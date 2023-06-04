宜蘭縣李姓教師日前帶著20位學生來台北市立美術館參觀，由於館內自由用餐區暫停使用，即使外頭下雨，他們仍須在門口附近找地方撐傘用餐，期盼北美館重新開放自由用餐區。台北市文化局長蔡詩萍表示，李老師與學生遠從宜蘭到訪令人相當感動，卻發生撐傘用餐的情況，實在令人無法接受，他已向館方傳達意見並要求改善。

李姓教師透過臉書發文表示，前陣子帶領20位學生花費近2個半小時搭火車轉捷運，再徒步到北美館，到場後相當不解，為何寄放背包服務不能由寄放區人員負責，而要他們走一段路程請服務台小姐協助。

李姓教師表示，他已在服務人員第1次提醒時要求學生遵守規定收起原子筆，沒想到服務人員在入場時突然再次提醒「小朋友，我們這裡不可以用原子筆喔！請收起來！」認為對方若能改成提醒小心使用原子筆，會更佳。

李姓教師表示，北美館地下一樓原本有自由用餐區，當初因疫情被取消至今，使得孩子們必須到館外矮護堤上撐著傘吃午餐。他認為疫情已經趨緩、相關管制也已逐漸開放，不理解北美館為何仍不開放自由用餐區。

李姓教師說，他的訴求很簡單，就是希望北美館重新開放館內自由用餐區，讓異地或各地來參觀學生或民眾有適合用餐的場所，才能成為進步又貼心的美術館。

蔡詩萍說，實在不好意思，也很感動身為北美館常客的李姓教師給予建議，並帶領20位學生遠從宜蘭南端到北美館，光是這段「朝聖之旅」便足以讓文化局與北美館同仁足夠感動，「怎能由於我們的怠慢，而讓老師與同學，乘興而來，敗興而歸呢？！」

蔡詩萍表示，為了保護展區作品，才規定館內不宜攜帶原子筆，但李姓教師確實點出北美館許多疏忽「服務民眾」情形，尤其是未能體貼這群遠道而來的朋友，竟讓他們在戶外撐傘淋雨用餐，這讓他完全無法接受。

他強調，已親自向李姓教師致歉，並與北美館長反映此事表達態度。

蔡詩萍表示，公務部門即便服務的靈魂趕不上民間企業腳步，但只要有將心比心態度，想想這些遠道而來、對北美館心懷期待的小朋友，如果是自己家裡的小孩，大家難道會不生氣嗎？

他再次感謝李姓教師與20位小朋友，「如果，我能做些什麼來彌補的話，請告訴我」。