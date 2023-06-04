大陸知名戲劇女神趙麗穎與男星馮紹峰因戲結緣，誰料婚姻僅維持短短3年便宣告終止。近期，趙麗穎專心在事業上，作品《有翡》、《風吹半夏》等在網路上都引發討論，然而，有網友目擊她與「一男子」在街頭上散步，並將畫面放在網路上，引發網友討論。

近期，大陸某知名狗仔在社群上曝光一則題為「居然有男人敢拒絕趙麗穎」的影片，畫面中可見趙麗穎穿著休閒服飾，戴著口罩，陪同兒子在街上散步。在影片片段中，除了可見到他依偎在趙麗穎身旁，互動十分甜蜜，PO文者還將他不願被牽手的扭捏姿態配文「姐想牽他手還無動於衷，姐換成摸頭他立馬跑去。」

相關畫面在陸網上流傳後引發討論，不少網友爭相前來朝聖，留言：「小傢伙還挺可愛的」、「孩子的耳朵很像趙麗穎。」然而，也有人認為狗仔的行為不當，指出「狗仔是懂蹭熱度的」，以留言抨擊狗仔的行為，寫下：「少關注私人行程吧」、「趙麗穎和男方在這段婚姻關係中都互相給了體面，不需要太過於關注」等字句。

事實上，趙麗穎電視劇收視成績不俗，苦熬10年經歷不少大風大浪。然而，人紅是非多的她，近期卻屢屢遭捲入風波中，不僅遭傳她打算全面停工以專心陪伴家人，更由於趙麗穎於6月1日兒童節時，被目擊陪伴家人在遊樂場玩耍，使之前與馮紹峰的婚姻關係再度被挖出討論。