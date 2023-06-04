第20屆「香格里拉對話」亞洲安全會議正在新加坡舉行，中國大陸資深外交官、前駐美國大使崔天凱4日在參加接受香會間隙接受路透採訪時談及中美關係。他表示，如果想要中美兩大國之間的高層防務對話得以恢復，美國應當釋放「善意」，停止在中國大陸附近的軍事部署行動。

「他們為什麼要漂洋過海到我們家門口？」崔天凱談到美國海軍和空軍部署到中國大陸附近的情況，「他們離我們的領土太近了，離我們的領海太近了」。他指出，美國這種在中國大陸附近部署軍力的行為，「當然是對其他國家主權和領土完整的不尊重」，與此同時，美國也總是喜歡搞「單邊制裁」那一套。

崔天凱認為，美方的種種做法，造成了當前中美關係緊張和溝通不暢，「如果人們有善意，如果人們真誠行事，那麼他們總能找到有效的溝通方式」。近一段時間，美方多次稱正尋求中美防長見面，而後又單方面表示該請求「已被中方拒絕」。他指出，中美兩軍仍有溝通管道，但也同時發出質疑，美方是否有足夠的政治意願來防止衝突發生？

對於未來的中美關係，崔天凱在受訪時仍然保持樂觀態度，他說，「我希望在未來幾個月和幾年，情況會有所改善。作為原則性問題，我們隨時準備與包括美國在內的其他國家進行更多對話」。

被問及「大陸軍機、軍艦攔截美國軍機，驅逐美軍軍艦」的問題時，大陸國務委員兼防長李尚福同日在香會上則直言，中國大陸軍機和軍艦從來都不會到其他國家的領空和領海附近，去做所謂的「航行霸權」，「用我們的話來說，就是管好你自己的人，管好你自己的軍艦，管好你自己的飛機」。