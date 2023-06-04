112年全國社區學生棒球大賽U12混合組北區預賽4日落幕，其中K組賽事中，小小馬連退兩支有職棒光環加持的對手火星小子及樂天桃猿夢無限，連續兩年挺進全國賽。

U12混合組K組三支隊伍中，火星小子由現任中信兄弟總教練「恰恰」彭政閔擔任領隊，前兄弟球員蔡益民擔任總教練；樂天桃猿夢無限則是由樂天桃猿隊領隊浦韋青擔任領隊，教練團成員包括前職棒球員林家緯。

小小馬社區棒球隊則是桃園在地球隊，陣中不少球員從幼稚園、國小一年級就開始接觸棒球，然而部分球員升上高年級轉學至棒球校隊接受科班訓練，以至於U12隊伍的人數並不多，但球員球齡較長，今天參賽僅靠11名可用之兵，先後以6比0擊敗火星小子、11比2力退樂天桃猿夢無限，領隊葉建炫說：「從有限的人力之中調配戰力。」

小小馬六年級的李懿今天在第二戰對樂天桃猿夢無限登板先發，主投4局只被敲2支安打，有4次三振，拿下勝投，擔任打者則是扛起球隊第4棒，兩戰合計6打數敲出5支安打，但他賽後謙虛地說，打擊都是運氣成分居多，「靠腳程跑上去的。」

L組賽事中，親子勇士去年闖進全國16強，卻敗給當年冠軍隊台中健行小牛，今年捲土重來，分區預賽首戰擊敗VOLKANO火山，第二戰因對手水返腳少棒證件不符規定裁定勝出，2連勝再次前進全國賽。