國民黨台北市議員徐巧芯參加全民大劇團《丞相，起風了》演出，飾演遭網路霸凌的女團團長，在戲中還秀了一段女團舞蹈。她今(4日)完成台北三場公演，直言自己練舞練到膝蓋都瘀青，並不是客串隨便演演。而對徐的表現，美女前主播蕭彤雯的女兒評價，覺得她真的可以演舞台劇。

「看劇囉！《丞相，起風了》」蕭彤雯今(4日)在臉書發文表示，這是全民大劇團2021的創作再次演出，細膩呈現網軍的操作。今天特別帶著女兒美寶來看，希望青少年面對無所不在的網路霸凌、能用更寬廣的視野來看，也更能理解：網路上不論正面或負面的訊息，都有可能是刻意被帶起的「風向」。這次有四位政治圈女將參與演出，台北場是徐巧芯。美寶看完後說：「我覺得她真的可以演舞台劇欸！」

徐巧芯公演後也抒發感言：當初幾乎沒有考慮就答應謝念祖導演，接下了這場公益演出，是因為這部劇的核心議題是探討「網軍」。她曾經說過「抓出網軍，揭露真相是我的職志」，無論用什麼方式，能讓更多人知道網軍的生態鏈是如何形成，都是再有意義不過的事。她深知，許多曾經被網軍出征或霸凌的人想到自己的經歷都仍隱隱作痛。用戲劇的型態，讓更多人理解網路霸凌是什麼一回事，對社會而言是非常正向的。

「或許有些人以為我只是客串，隨便演演就好。但，並不是！是真真實實的參演！」徐巧芯強調，為了練舞，舞技不佳的她到現在膝蓋都是瘀青。角色的投入，謝謝湯志偉老師給她的指導。台詞背了又背，就是害怕在台上表演的時候哪裡出錯。

徐巧芯表示，有的政治人物透過跑步、騎單車等運動，向大眾表達他們超乎常人的意志力，以及始終如一的精神。她也想透過這項跨界合作讓大家知道，她說過會做好的事情就一定會做到好。方方面面都是。「這就是真實的我，認真到底！」