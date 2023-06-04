因雨臨改出遊行程，防汛道路試車釀2死。(警方提供)

屏東警消4日下午4時6分接獲民眾通報表示，高樹鄉廣福大橋堤防附近發生重大車禍，警方到場發現，機車零件散落一地，可見當時碰撞力道，造成2死3傷，據了解，一群友人在河堤試車才會發生意外，詳細事故原因仍待警方釐清。

警方到達現場後發現，4部車輛發生交通事故，經查是20歲何姓男子與另二位廖姓男子等3部車輛，原欲前往霧臺遊玩，然因天侯因素作罷，返家途中，決定在河堤便道測試機車性能，何男於測試中騎乘普重機車，因不熟路況，與43歲董姓男子搭載28歲潘男的機車發生對向擦撞。

擦撞後波及另2位廖姓友人騎乘的機車，造成19歲廖男及董男死亡，另3人分別輕重傷送醫，警方著手製作相關人員筆錄後，已報請屏東地檢署檢察官刑事相驗。

里港警分局呼籲，防汛道路非屬一般道路，雖未禁止一般車輛通行，但用路人仍須注意道路安全，切勿有違規駕駛行為，並應隨時注意車前路況，以確保自己與他人生命財產安全。