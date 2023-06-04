百萬YouTuber蔡阿嘎日前上傳「日本5家超難吃的連鎖地雷店」影片，事後因拍攝態度遭到網友批評，事後蔡阿嘎已下架影片並虛心道歉，而曾住在日本7年的網紅歐陽靖也分享觀點，她以在地人角度建議「如果你大老遠買機票飛去日本玩，這幾間連鎖店是真的不用『特地』去吃！」

歐陽靖今（4）日在社群平台上發文透露在東京住了7年，吃平價連鎖餐廳的機會很多：「關於蔡阿嘎的影片炎上事件……老實說如果你大老遠買機票飛去日本玩，這幾間連鎖店是真的不用『特地』去吃！」她形容這就像外國YTR來台灣，結果都去吃三商巧福、鬍鬚張、八方雲集、爭鮮、肯德基，影片下標「拜託不要吃！台灣幾家爆難吃的連鎖地雷店！」就算講得很中肯，但台灣人應該也不能接受，「台幣一百多塊的東西到底是能吃到多生氣啦？」

歐陽靖說除非餐廳的食品安全跟衛生有問題，不然不會說「雷」，而她也透露日本曾選過性價比低的十間連鎖餐廳，文內她從第十名講到第一名，不僅附上日本網友們的評價，還寫下自己用餐後的想法，而第一名的知名連鎖餐廳在台灣也有，日本網友認為性價比低的原因是小孩子會在餐廳內亂跑，讓人無法安心吃飯，且價格很貴，但身為家長的歐陽靖表示會繼續支持親子友善餐廳。

貼文一出許多網友表示：「這才是專業評論！住日本！懂日本！」、「這樣的觀念到哪個地方都適用」、「好不好吃，真的是見人見智」、「我愛第十名，認真」、「很中肯耶…對餐廳的評比本來就是各種立場！」、「一分錢一分貨，如果是很貴再批評」。