阿根廷甲級足球聯賽展開第19輪賽程，4日卻驚傳球場觀眾席墜落意外，一位球迷在距離地面50英尺（約15公尺）的高處摔落，當場失去生命跡象，裁判也當場喊停比賽。

河床隊是阿根廷歷史中最成功的俱樂部之一，拿下多達37座阿根廷甲級聯賽冠軍，4日在主場迎戰防衛者社會體育俱樂部，比賽在進行大約20分鐘時，一名53歲男球迷突然從觀眾席上層看台墜落地面，現場醫療人員立即趕到現場救治，現場也搭起紅色帳篷充當緊急救護站。河床隊表示，當時觀眾席沒有發生暴力事件，事發30分鐘後，也完全疏散現場觀眾。

比賽因觀眾席引發騷動暫停，但過沒多久又重新開始進行，直到現場球迷高呼出現意外狀況，裁判才正式宣布比賽延期。安全維護人員也在現場拉起封鎖線，並等待救護車到來，但該球迷仍以頭部受到嚴重創傷宣告死亡，河床隊也證實了這項消息。

河床隊培育無數阿根廷球星，是他們旅歐前的最佳溫床，今年才以破英超紀錄1.21億歐元轉會費加盟切爾西的E.費南德茲（Enzo Fernandez），以及馬斯切拉諾（Javier Mascherano）、伊瓜因（Gonzalo Higuain）等前國腳皆曾效力於河床。去年幫助阿根廷奪下世界盃冠軍的替補門將阿馬尼（Franco Armani），則是河床該場比賽的先發守門員。

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