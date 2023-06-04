北投牛肉麵名店被外送員目擊拍下把抹布水擠入煮麵水中，後續還用同一鍋水煮麵，這樣的行為讓不少網友撻伐，台北市衛生局也表示，下週將前往稽查，若有違規將限期改善，若屆期未改善，將可開罰6萬到2億元。而這間牛肉麵店如今也出面喊冤，表示當時在換水，水會從下方流出，並非真的拿抹布水來煮麵。

一名外送員在臉書社團「爆怨公社」發文，他指出中午時間到一間北投牛肉麵名店，沒想到看到店家竟然將抹布水擰入煮麵湯鍋，當下只覺得反胃噁心，也打定主意不會再來吃這家牛肉麵，他的行車紀錄器拍下這個畫面，指出影片時間上面寫出是2020年1月的下午時間，但實際時間是今（4）日，11點50分左右，拍到畫面的時間是11點58分，因為秘錄器太久沒用、時間設定跑掉，當時正在等店家製作要外送的餐點，不可能是準備休息的清潔工作，甚至這家店下午也有持續營業。

事件曝光後，不少網友與電話湧入店家，評價更被1星洗版，麵店黃老闆娘向《三立新聞網》喊冤，當時店員在清潔煮麵台，準備換煮麵水，根本不是網友所說的用抹布水煮麵，更表示營業日的下午1點半至2點半間就會換煮麵水，這些廢水也會從下方流出，否認將抹布水加料去煮麵。

對此台北市衛生局食品藥物管理科科長陳怡婷表示，衛生局下週會去店家稽查，確認平時作業衛生環境，向當事人或店家了解實際作業情況，若經確認工作程序確實有問題，會先依照規定限期改善，若限期不改善，將開罰6萬到2億元。

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