2024年總統大選，國民黨侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲形成三足鼎立的局勢。YouTuber「桃園孫先生」今天(4日)在桃園市桃園區進行「2024總統民調大對決」街頭民調，結果侯友宜獲26票、賴清德25票、柯文哲15票。

桃園孫先生今(4日)在YouTube直播「2024總統民調大對決」街頭民調，地點在桃園市桃園區，列出侯友宜、柯文哲、賴清德等3位參選人，詢問「總統會投誰？」結果，侯友宜以26票領先、賴清德25票、柯文哲15票。桃園孫先生表示，這區是搖擺區。

選擇侯友宜的民眾表示，「老實」、「正直」、「穩重」、「民進黨爛到這樣，新北市政很好」。

選擇柯文哲的民眾認為，「不要綠的」。

選擇賴清德的民眾則表示，「台大畢業，辦事能力很強，行政經驗很多，對國際、國內都很懂」、「正派」、「這些年，他們政黨幫了台灣很多，尤其在疫情時候」。