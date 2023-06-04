民進黨主席、副總統賴清德4日傍晚出席苗栗縣信賴台灣之友會成立大會，針對兩岸關係，賴清德強調，台灣要有主權跟和平，接受九二共識、一個中國，等於是讓渡台灣主權。

賴清德出席苗栗縣信賴台灣之友會，針對兩岸議題他提出看法，賴說，和平有兩種，一種是真正的和平，另一種則是假和平，接受一個中國、九二共識便是讓渡台灣主權，讓渡主權的和平是假和平，台灣需要的是有主權的和平，這才是真正的和平。

民進黨主席、副總統賴清德（前中）指稱接受九二共識等於讓渡台灣主權。（李京昇攝）

賴清德表示，明年總統大選是個重要的抉擇，也是民主跟專制、和平跟戰爭的選擇，這場選舉攸關印太地區的穩定，中國在台海的威脅，不只是台灣的問題，也是全世界的問題，對岸會持續出招，動搖大家的決定，因此呼籲大家持續捍衛主權，維持台海和平穩定的現狀。

他表示，全世界都很清楚現況，所以大家不必擔心，只需要共同嚴肅面對，並且不能夠掉以輕心，只要眾人團結合作，未來他會在全球的視野之下，竭盡所能團結國人，迎向有主權和平的台灣。