明（5）日各地多雲到晴，東部、東南部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部及其他山區降雨機率增加，有局部短暫雷陣雨的機會，山區並有局部較大雨勢發生的機率。氣象局表示，未來一周天氣越來越不穩定，周三到周五（7日至9日）水氣增，午後雨更明顯；周末（10日）起鋒面接近、南風帶來水氣。

氣象局指出，明天各地為多雲到晴的天氣，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，中午過後西半部地區及其他山區降雨機率增加，有局部短暫雷陣雨的機會，山區並有局部較大雨勢發生的機率，低窪地區有積淹水可能；溫度方面，各地高溫預測可達31度以上，南部地區及花蓮縱谷內有36度高溫發生的機率。

氣象局預測未來天氣。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局說明，周二（6日）大氣較穩定，各地為多雲到晴，台灣附近風場為東南風，迎風面的東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，夜晚至清晨東部、東南部地區亦有局部較大雨勢發生的機率。

周三至周五（7日至9日）台灣附近為偏南風到西南風的環境，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；周六至下周日（10日、11日）鋒面接近北部海面及偏南風影響，北部、東北部、南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。