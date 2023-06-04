徐乃麟談到已故的母親在87歲罹患膽管癌，送進加護病房後已氣切，所有醫生都判斷她頂多撐半年，家人都建議開始要準備後事，最起碼先找好墓地，但他不願意面對，「因為我覺得去做那個動作，就表示要讓媽媽離開了」。於是他求神拜佛外，也用盡心力照顧母親，後來媽媽病情奇蹟似好轉，出院後甚至還出國去玩，跟正常人一樣。

徐乃麟想起母親住院期間，起床睜開眼一定要看見兒子，他當時因妻小在加拿大，手邊剛好只有1個節目，他一個人每天早上6起床到行天宮拜拜後，7點再到醫院陪媽媽，一直待到晚上11點才回家，前後持續了1個多月。

徐乃麟把與母親的合照設為手機桌面，表達對她的思念。（羅永銘攝）

他感慨說：「人到老了最難堪的要給護理師等陌生人把屎把尿，都是我在做，我媽媽不讓別人做。」回憶那段日子，直言：「那時候怎麼熬過來的，我都不敢想像。」雖然沒直接跟媽媽說我愛你過，但他說：「從年輕我對媽媽的每一分愛，我媽媽都看在眼裡，所以我媽媽逢人就說『我們家的乃麟啊多好多好』。」

徐乃麟的母親在91歲離開，他在母親生前每天都會陪她吃飯，母子感情很深，他手機桌面至今仍放著兩人合照，母親辭世這5年，他一年至少都會去墓園看她8至10次，「媽媽對我來講，從小這麼辛苦撫養我們3個子女，先生經年累月不在家裡，完全一個人要負責家裡經濟跟我們的教育、生活，所以真的沒有辦法去抹滅一個母親的偉大，雖然媽媽離開我幾年，我無時無刻都會想到我媽媽。」

他當天還分享一支抖音短片，一位爸爸問兒子那是什麼鳥，兒子回是麻雀，隔了10幾秒，爸爸又問兒子，兒子不耐煩大聲喊「我告訴你是麻雀」，爸爸沒講話起身就走，過一會兒拿了日記來跟兒子說，「你小時候問爸爸這是什麼鳥」，兒子問了好遍，爸爸仍笑臉回答。

徐乃麟談到父母親的偉大時，罕見在鏡頭前流淚。（羅永銘攝）

徐乃麟眼眶泛淚表示，這部影片讓他感觸很深，並希望用這影片去警惕大家：「父母親只要出於愛、出於好，不要對他們不耐煩，因為每一個父母都是很偉大的。」