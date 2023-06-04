桃園市政府6月1日開始推動「靜桃計畫」大執法專案，自源頭改裝業者輔導、道路攔檢稽查，到強制檢驗及後續裁罰改善，遏阻改裝車輛噪音歪風，龍潭警方在專案首日就查獲29輛噪音車輛。國民黨桃園市議員詹江村直呼，前任市長鄭文燦束手無策的問題，靜桃專案啟動後屢獲成果。

「靜桃專案萬歲！」詹江村今(4日)在臉書發文強調，忍受那麼多年，改裝車刻意深夜催油門製造噪音，政府終於有了取締計畫。這幾年他們在議會，不管國民黨、還是民進黨議員，都給鄭文燦市長反應，但最終都是不了了之。對於改裝車噪音，其實民進黨李光達議員，幾乎每個會期，都跟鄭文燦強烈要求，必須嚴格取締。「但是幾年過去了，我們看到鄭文燦的束手無策，在完全失望下，我們以為真的拿改裝車沒輒！」

但詹江村提到，張善政上任後，他試著死馬當作活馬醫的嘗試，給新的環保局長的一個訊息，要求環保局長，必須在深夜噪音下，做點事情。「於是，環保局長啟動了靜桃專案，並且屢獲成果，謝謝環保局長！」

網友表示「是不為也，非不能也！」、「我相信持續嚴格執法重罰絕對會有改善！」、「真的有改善了！希望對這種惡意違法改裝車輛能持續取締」、「不是不能做，只是要不要做，就跟現今的治安問題一樣」、「藝文特區這邊半夜催油門噪音改善很多很多！感謝您的強力監督！」