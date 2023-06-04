南韓國民女神IU在戲劇、音樂雙棲皆有著不俗的表現，日前大方認愛男星李鍾碩的她，雖然甚少在社群上放閃，但偶提及與男友相處的日常時也讓粉絲嗨翻。近期，南韓綜藝節目公開了IU與李鍾碩最初被爆料的約會地點，揭露其高昂的費用背後，美如一幅山水畫般的景致。

去年年底，據韓媒《Dispatch》報導，李鍾碩與IU被爆在名古屋約會，共度聖誕假期。消息曝光後，也讓不少人紛紛好奇能受偶像青睞的度假村有何獨特的魅力。對此，Mnet節目《Girl's night out》近期便介紹該度假村的各項特色。

據該節目的畫面中介紹，整個度假村共計有24間套房與4棟獨立別墅，由於房間少，客流量不多，較具隱私性，因而成為不少明星名人的熱門選擇，舉凡安潔莉娜裘莉、比爾蓋茲等人皆到訪過此處。而IU與李鍾碩當時也是看中此地「隱私保證」，選擇每晚要價500萬韓元（約新台幣12萬左右）的別墅入住。

而除了隱私保證外，該度假村位於伊勢志摩國立公園內，景觀清幽，風景迷人，且房內還擁有溫泉設備，相當吸引人，且自從IU與李鍾碩在該地享受約會行程後，也有不少人慕名前往該地休憩，顯見IU與李鍾碩不俗的人氣。