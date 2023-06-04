民進黨性騷吃案風波延燒，台灣民意基金會董事長游盈隆示警，若處理不好，可能造成年輕、女性、高學歷及中產階級選民流失，喊話別將黨的利益置於價值之上。對此，台大教授左正東今（4）日就表示，「在性平這個議題，如果有涉及私德上的問題，民進黨真的做得非常糟糕」，引發討論。

左正東4日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「我覺得游盈隆的說法我蠻贊成的，其實大家注意到在2008年以前，國民黨在女性支持者中是佔有優勢的，那時候民進黨是劣勢」，左正東也坦言，「但這種投票的傾象，在蔡英文出來之後發現了轉變，因為蔡英文本人是女性；第二個是多元性別的問題，年輕朋友對多元性別是非常支持的，所以這就會有連帶的影響；第三個就是知識精英這塊，這些年民進黨也佔了上風，這當然也跟性別議題有一些關係，所以我覺得性別議題牽涉的群體是蠻廣的」。

左正東更說，「現在這個事件最直接就是女性的選民怎麼看待民進黨，你口口聲聲是彰顯進步價值，結果第一個看到蔡英文政府的女性閣員比例超低，比國民黨時代還低；第二個就是現在女性朋友在民進黨工作，要面對這麼多壓力、這麼多危險」，最後左正東直言，「那大家就會存疑，這個是不是值得被女性朋友信任的政黨？這種信任感的流失就會影響到選民的投票意向，我認為這個事情其實影響蠻大，不管怎麼收尾，很難善了，在性平這個議題，如果有涉及私德上的問題，民進黨真的做得非常糟糕」。

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