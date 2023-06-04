公路總局今天晚間表示，由於受強降雨影響，蘇花路廊台9丁線南澳到和平路段發生零星落石，目前已進駐機具，加強巡視；因雨勢加大，武塔到漢本路段於晚間8時30分道路管制只出不進。

交通部公路總局今天晚間發布新聞稿表示，蘇花路廊台9丁線南澳到和平路段今天晚間受強降雨影響，觀音路段晚間7時40分雨量已達每小時72.5毫米及3小時155毫米，台9丁線37.7公里發生零星落石，第4區養護工程處南澳工務段已即調派機具現場清理中。

公路總局指出，因今晚降雨將持續至凌晨，南澳工務段搶災機具、人員已完成進駐，並加強巡視道路狀況，如有坍方採即坍即清維持路況，因雨勢加大，武塔到漢本路段晚間8時30分道路管制只出不進，請用路人暫勿進入山區。

公路總局呼籲用路人，強降雨期間非必要請避免行駛山區公路，並請多利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網及收聽警廣路況廣播，或手機下載「幸福公路APP」掌握路況，務必留意公路交通相關資訊，封路管制造成不便，敬請見諒。（編輯：陳仁華）1120604