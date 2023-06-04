俄羅斯傭兵瓦格納集團(Wagner Group)在五月底表示，他們成功奪佔巴赫穆特(Bakhmut)，已完成預定目標，將會把防線交給俄羅斯正規軍。然而基輔部隊則表示，他們並沒有離開巴赫穆特，仍然在城郊有據點，並且準備包圍俄軍陣地。烏軍還表示，俄正規軍沒有瓦格納善戰，因此目前的態勢相對有利。

路透社報導，儘管最近幾天巴赫穆特的戰鬥相對緩和，但衝突仍在持續續，烏克蘭表示，堅守該鎮的的目標已經達成，不管是瓦格納部隊還是俄羅斯正規軍，都在此地遭受重大損失。

烏克蘭最高軍事指揮部表示，在過去 24 小時內，頓內次克地區、盧甘斯克地區，發生了23次戰鬥衝突，但是防線沒有明顯變化。陸軍總司令瑟爾斯基(Oleksandr Syrskyi在電報網說：「敵人在巴赫穆特方向繼續遭受重大損失，我們會贏。」

軍事分析師表示，巴赫穆特是烏克蘭排名第56的小鎮，戰前人口大約7萬人，沒有戰略價值。但莫斯科表示，佔領它將有助於其部隊深入烏克蘭東部。

烏克蘭國防部副部長馬利亞爾(Hanna Malyar)表示，烏克蘭並沒有放棄巴赫穆特，基輔軍仍控制著巴赫穆特西南郊外。

俄羅斯瓦格納負責人普里戈津(Yevgeny Prigozhin)坦承，烏克蘭已經在那裡(西南方)設立了觀察點，如果是那種情況，只能等待下一步。」

普里戈津說，他的部隊完成奪取巴赫穆特的任務，現在要回到後方休整， 99%的瓦格納部隊已經離開，城鎮已移交給俄羅斯正規軍。

失去巴赫穆特，對烏克蘭的民心士氣顯然有明顯的影響，因為在此之前，總統澤倫斯基多次重申，不會再讓俄軍奪取烏克蘭的領土。他也在巴赫穆特淪敵之後，主動提到大反攻，「烏克蘭部隊已準備好發動期待已久的反攻，以收復目前被俄羅斯佔領的領土。」基輔希望以有成效的反攻，以挽回15 個月以來，俄羅斯入侵與佔領烏克蘭幾個主要地區的情勢，奪回戰場主動權。

在巴赫穆特失陷之後，也可能成為第一個主要收復的地點。美國海軍分析中心的考夫曼(Michael Kofman)表示，隨著瓦格納的離開，俄羅斯正規軍進入巴赫穆特，他們將會很快發現那裡很難防禦，已成一片瓦礫。

「因此他們可能無法堅守，最終只能自行撤退，可能這場戰爭對他們來說根本毫無意義。」

烏克蘭內情人士說，烏軍已經在側翼收回了一小塊領土，並且以每天幾百公尺的進度推進，鞏固防線之餘，尋找機會奪回城區。