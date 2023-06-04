中國大陸航母福建艦。（取自微博）

中國大陸航母福建艦的飛行甲板上被網友質疑出現疑似裂縫的情形，香港《東網》29日報導，有網友從Google Earth衛星照片，發現中國大陸航母福建艦的飛行甲板上出現疑似裂縫的情形，因而引發討論。前艦長呂禮詩表示，沒看過甲板「砂道水漬」的，還真的會以為是裂痕！

《東網》報導，據傳福建艦當時停泊在上海長興島圓沙港碼頭，飛行甲板後方發現疑似兩條裂縫，一條呈現不規則的L形，另一條則是呈一字形。《東網》引述大陸媒體稱，「出現裂缝的可能性基本不存在」。

根據《美國之音》6月1日報導，前海軍艦長呂禮詩分析，福建艦在2020年才將第一個船段送進江南造船廠進行組裝，至今不過3年，因此金屬疲勞的說法不太可能。

呂禮詩提到，中國大陸環球電視網在航母遼寧艦上採訪遼寧艦副艦長陸強強的畫面或許提供了一些線索。

前艦長呂禮詩。（資料照片）

呂禮詩從畫面中發現，遼寧艦的甲板鋪設一層和跑道方向一致的「砂道漆」，因此，在福建艦看到的裂痕，應該是測試水流，順著「砂道漆」流出所導致。

呂禮詩解釋，如果是單純鋼板，潑到海水後會變非常滑，因此甲板上會鋪一層「砂道漆」，增加人員行走或飛機起降的摩擦力。此不僅在大陸航母遼寧艦、山東艦、福建艦如此，美國航母雷根號也相同。

呂禮詩披露，福建艦仍在測試階段，管路需要用水實際去測試，因此甲板上噴頭會實際噴水測試，「水就會順著砂道漆的方向流成一道一道的樣子」！

而為何疑似裂痕的位置會不同？呂禮詩認為，因為在不同的位置測試噴頭汲管閥，所以造成此一現象。「沒看過甲板砂道水漬的，還真的會以為是裂痕！」呂禮詩在其臉書如此表示。