偶像女團「Twins」成員出身的香港女星阿嬌(鍾欣潼)，這些年將事業重心放在大陸，是不少大陸綜藝節目的人氣嘉賓，參加人氣選秀節目《乘風破浪》第三季節目和阿Sa(蔡卓妍)的姐妹情成為節目一大亮點，成功重新翻紅；近日她去菜市場買菜的畫面曝光，不少阿姨抬頭盯著看，模樣相當有趣。

近日鍾欣潼曬出影片，寫下：「香港街拍vlog安排了，街拍、買菜兩不誤」，一開始她在香港街頭拍攝，身後就是菜市場，她穿著無袖露背洋裝，撐著傘在馬路上拍攝，精緻模樣引經過的大爺和大媽都忍不住多看幾眼，拍攝告一段落後她直接在水果攤挑起來，抓起芒果聞了聞，顯然很有挑水果的經驗。之後她在香港的社區、古玩店拍攝，心情相當愉悅。

影片曝光後，許多粉絲誇：「不愧是嬌姐，這顏值絕了，關鍵她還可愛啊」、「阿嬌好美呀顏無敵」、「那倒不用了（她做飯有點可怕）」、「我也想嘗嘗嬌仔做的番茄炒蛋」、「皮膚狀態也太好了吧，都不老的」、「又美又幽默」、「邊上人怎麼這麼淡定」、「為什麼路人不為所動」、「不錯哦，阿嬌除了耗油雞翅外有新菜了」、「香港人素質高啊，內娛敢這樣拍早就堵路了」。

鍾欣潼外型亮麗，2001年與蔡卓妍組成女團Twins，兩人青春形象大受歡迎，鍾欣潼21歲就在紅磡香港體育館舉行演唱會，之後拍攝電影《千機變》在台灣走紅，幾年後她轉到大陸發展，拍攝多部戲劇皆受到觀眾喜愛，近年憑藉《乘風破浪》再次翻紅。