美國伯克級驅逐艦「鍾雲號」、加拿大哈利法克斯級護衛艦「蒙特婁號」3日航經台灣海峽時，一艘解放軍軍艦逼近美艦，最近僅137公尺，兩艦差點發生撞擊。對此，前大使介文汲4日就表示，「中國大陸現在就是用行為來改變美國的行為」，引發討論。

介文汲4日在政論節目《新聞大白話》中表示，「中國大陸現在對美國的策略已經越來越清楚了，現在軍事這塊變得鐵板一塊，中國大陸在軍事上面基本上已經開始反守為攻了，就是基本行為的改變」，介文汲更說，「比如美國過去的抵近偵查，這次殲-16直接用尾流來掃RC-135，加上這次在台灣海峽，兩個軍艦近距離接觸，我覺得中國大陸現在就是用行為來改變美國的行為」。

介文汲提到，「因為其實有的時候在兩國關係、國際關係上，你論述的講法，其實還不是真正可以改變對方行為，這裡面就變成實力講話了，另外中國大陸單方面的軍事演習，還有所謂跨國軍事演習，在慢慢地開展，我覺得中國大陸現在整個做法已經改變了」。

最後介文汲也說，「軍事上美國的張力已經到極限了，距離中國大陸沿海五十公里，還能再往前飛嗎？現在中國大陸開始反手了，我覺得局勢慢慢會轉變」。