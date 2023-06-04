許多人都會到美式賣場好市多滿足家庭所需。一位媽媽近日力推日本I牌讚岐細烏龍麵「熱吃冷吃都好吃」，而且也很適合拿來做冷便當，就算放到中午，麵條口感依舊Q彈不軟爛，貼文曝光後引發熱議。不少內行人指出，有些人煮完覺得麵很鹹，其實是沒有過冷水或冰水、烏龍麵上的鹽分沒有去除掉所致。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，I牌讚岐細烏龍麵的麵條很Q，熱吃冷吃都好吃，拿來做冷便當也很適合；原PO分享，她早上起床把麵煮了13分鐘，接著把麵條放在冷開水下沖掉多餘澱粉，瀝乾後拌入一點芝麻油靜置，午餐時段孩子要吃麵時，再把冷麵醬倒上烏龍麵拌勻，「口感依舊Q彈不軟爛，我家小朋友超愛」。

對此，許多人紛紛回應，「這款麵真的很好吃，很Q又不會難咀嚼，很有口感，小孩也都很愛吃，已經回購很多次」、「謝謝分享，冷麵看起來好讚喔～下次也來試試」、「加入好市多買的胡麻醬，立馬解決一餐，小孩又愛」、「滾水煮10分鐘就好，水準跟在日本店裡吃的差不多水準，不是台灣冷凍烏龍麵可以比的」。

針對少數網友好奇自己煮的烏龍麵都很鹹，不少內行人說明秘訣，「我家也遇到這樣，後面仔細看說明，煮好要冷水沖洗2遍，鹽份才能沖洗掉」、「煮完13分鐘一定要再用水沖洗兩次，我個人是煮完13分鐘後，會用冰水沖洗兩次，就沒有鹹味了，第一次煮時沒按照他的指示煮，也是差點整鍋倒掉，後來參考袋子上的說明去煮，就變成家裡的常備麵條了～」。