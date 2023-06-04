電影《小美人魚》宣布選角後，引發全球網友兩極討論，藝人家家則在今（4日）發文支持，「是黑人來演又怎樣」，更驚曝阿公曾見過真正的人魚，與船員間對人魚處置的默契，掀起網友熱議。

家家在臉書指出，「 如果真的美人魚是銀人或長的不像人只是有一點人的特徵不就真的大開眼戒？因為故事是『歐洲』來的所以就一定要是白人或我們意識中的『人』才是對的嗎」？與強調：「我支持黑人美人魚啦！美人無論什麼膚色都是美人。」

藝人家家分享阿公看過人魚的故事。（翻攝家家臉書）

她接著在留言分享阿公看過人魚的故事，表示人魚「有魚頭人身，也有你們幻想的那種，他們會發出可怕的聲音。不是白人也不是黑人，是有細微鱗片的人，甚至有毛髮，但很稀少，會流淚，魚船視他們為厄運，所以不會帶走他們」。

不過，也有網友指出爭議核心不在膚色，而是演員能不能詮釋好「小美人魚」這個角色。另據票房網站「Box Office Mojo」，《小美人魚》上映第二周的美國票房相較首周下跌69.1；在IMDb網站的評分則微升至7.2分。

更多 CTWANT 報導