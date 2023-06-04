在烏軍宣布即將對俄軍展開大規模反攻前夕，俄軍在宣傳上也不甘示弱，近日俄媒也開始高調宣傳俄軍的前線部隊獲得了數千架的自殺式無人機，這款4軸式小型無人機很可能是來自於中國的民用產品，經過改裝並配置炸藥後，在烏克蘭戰場上使用。

《騰訊網》引遊俄羅斯軍事媒體《俄羅斯之春》報導說，6月1日俄軍向南方機群的一線部隊交付了數千架自殺式無人機，在展示視頻中，這些無人機被整齊排列在地上，密密麻麻鋪滿了整個房間，有2名俄軍士兵戴著VR眼鏡，喜形於色地表示，這些無人機將為前線帶來很大的助力，對經過特殊訓練的無人機操作人員來說，早已迫不及待要使用這些新式的戰場利器。

這款民用無人機通過機上視覺系統進行回傳控制，俄軍士兵戴著VR眼鏡操縱無人機。（圖／騰訊網）

報導說，從畫面上看來，這些無人機並非高端產品，更像是航空模型，基本都是由廉價的穿越機改造而來。所謂穿越機是指競速用的無人機，它通過無人機上的視覺系統進行回傳控制，飛行時的體驗是第一人稱視角，因此中國大疆無人機公司也將它稱為「沉浸式飛行無人機」。它必須有人實時操控，飛行半徑僅100-2000米，飛行時間大多在15分鐘左右，操控難度也相當大，使用起來頗有侷限性。

不過，這種無人機價格低廉，整機價格基本在1000元人民幣（合台幣4350元）左右，散件組裝價格更低，還能輕鬆改裝成自殺式無人機，無論是溫壓彈還是手榴彈，又或者是定向地雷，都能簡單掛載，能實現精確打擊，對坦克或戰壕中的士兵的傷害效果很好，在作戰縱深較短的一線步兵進行偵察和打擊時非常有用。這類型的無人機目前俄軍與烏軍都廣泛使用。

由於價格低廉操控容易，俄軍也大量使用這種競速用的簡易無人機改裝後做為自殺無人機使用。（圖／騰訊網）

美國蘭德公司最新報告中指出，俄烏雙方大量在前線使用簡易無人機，每10公里的戰線上約有25-40架無人機在進行偵察與攻擊行動。由於俄軍在無人機干擾方面更加出色，烏克蘭匿名官員表示，平均下來烏克蘭每個月要損失大約1萬架此一類的無人機，幾乎相當於烏軍的輕兵器的消耗量。

報導說，由於這種競速用無人機屬於民用產品，俄烏雙方都能大量採購，目前中國的產能最大，才能趕得上戰爭的快速消耗。美媒《福布斯》雜誌曾報導稱，烏軍通過進口商採購中國競速無人機的數量可能在5萬-10萬架之多。

俄軍購買的無人機組件包裝上有明顯的中文標籤，很可能是中國東南沿海無人機廠商的產品。（圖／騰訊網）

此外，俄媒也報導過烏東地區的自殺式無人機組裝車間，現場零件上有清楚的中文標示，顯然是購自中國東南沿海地區。這家無人機組裝廠的產品很可能就在俄軍新獲得的數千架無人機之中。