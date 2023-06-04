2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。而根據《美麗島電子報》上月29日公開的最新民調可以看到，代表民進黨出戰的副總統賴清德支持度達35.8％，位居第二的則是代表民眾黨參選的柯文哲，支持度為25.9％，而國民黨的侯友宜僅剩18.3％。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉4日就表示，「只要侯友宜或柯文哲他們單一打破三腳督的結構，兩方稍微整合一下，就整黨輪替掉了」，引發討論。

吳子嘉4日在網路節目《董事長開講》中表示，若是2024想政黨輪替，「現在有兩個方法，第一個方法就是朱立倫主席一直呼籲的，非綠聯盟整合團結，然後下架民進黨，但這時候就變成國民黨和民眾黨要整合一起來打仗，這是一個可能性，而這個可能性看起來比較辛苦，因為他有涉及到黨派利益的問題」。

吳子嘉更接著說，「第二個可能性就是，現在2024三腳督的結構已經成形了，現在要由國民黨或民眾黨任何一方，產生出很大的能量打破這個三腳督的結構」，吳子嘉最後更強調，「但打破這個結構就一定要有很特殊的議題，就像『性騷擾』這個議題，如果延燒開的話，就會把賴清德35％支持度裡面的女性票趕走，只要侯友宜或柯文哲他們單一打破三腳督的結構，兩方稍微整合一下，就整黨輪替掉了」。