民進黨近日被爆出一連串性騷擾爭議，綠營側翼也反擊檢視藍白陣營性平事件。粉專「興趣使然的路人」對此分析，關鍵仍在是否有吃案態度。此外，針對有綠營側翼竟說「選舉能贏，投給性侵犯我也願意」、「民進黨推出殺人魔我一樣投！」他質疑道德淪喪至此，如何保證不賣國？

粉專「觸極者」今(4日)發文表示，民進黨內遭性騷擾的男孩、女孩們，第一時間黨以顧全大局等理由將案子壓下，直到被害者紛紛發FB才讓事件浮上檯面，大眾也才知道民進黨內有著吃案的常態，如果真的有心就不會吃案。今天問題不單單是性騷擾而是「吃案」的陋習。而針對綠營質疑反控藍營性平事件，興趣使然的路人也逐條討論，直言「我還以為有什麼料，結果不是造謠，就是根本沒吃案以及根本沒吃案的陳年往事。」

「聽說過杰哥、丹哥跟豪哥嗎？」興趣使然的路人還發文附上綠營推特粉專截圖強調，不分性別，任何人都有可能被性侵、性騷、性霸凌。讓嘴巴『愛台灣』的性侵犯贏了又怎樣？道德淪喪到能夠做出這些破事的人，你怎麼保證他們不會貪污、詐欺甚至是賣國？

該綠營側翼在1日首起「輝哥」性騷事件爆發當天，就發推文表示「我根本不在乎最近的性騷事件，現在講求政治正確的台灣跟西方國家，男性在這方面根本沒話語權，只要女生事後越想越不對勁，或隨便潑你髒水，只要是個帶把的你根本不可能洗的掉，就跟日本被指控癡漢定罪率九成以上一樣。選舉只要能贏，投給性侵犯我也願意，女性推友可封鎖我沒關係，逆風話總是要有人講。」

該側翼隔天還發文強調「我們台派整天以聖人標準看待自己陣營候選人，到底意義何在？去年大選後我就醒了，民進黨推出殺人魔我一樣投，多次選舉證明台灣人民並不在乎這些價值，只要夠會騙就有票，即使是爛人又如何？道德感那麼清高，沒選上都是屁。」

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。