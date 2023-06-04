富邦悍將4日火力大爆發，先發9棒全員安打，全場共敲出20支安打，包含王正棠單場3安「猛打賞」，開轟還打回追平安，助隊以10比7逆轉樂天桃猿，王正棠也奪下相隔633天的單場MVP。

洋投安得勝本季重回先發的首戰表現不甚理想，3局下被廖健富敲單場第2轟，單局掉5分又把領先讓出，先發5局失6分，退場時是敗投候選人，好在靠著隊友火力支援逃敗。

富邦從6局起開始追分，7局打完追到1分差，8局上面對陳禹勳，1出局後李宗賢獲得四壞球保送，池恩齊擊出投手方向滾地球，陳禹勳選擇傳二壘再傳一壘，李宗賢安全上壘，但第一時間一壘審判定池恩齊出局。

由於富邦挑戰次數在前面已經用完，總教練丘昌榮上前詢問裁判，最後裁判開會後決定啟用電視輔助判決，最後改判也讓富邦延續攻勢，「好險是在第8局，不然沒辦法申請。」富邦接下來由王正棠安打追平，范國宸超前安，富邦單局攻下5分逆轉。

王正棠賽前練習時才被隊友暴傳打中左胸口、肩膀附近，一開始手舉不起來、有點擔心，結果不僅猛打賞還開轟，敲出本季第2轟。王正棠說：「開轟沒有什麼感覺，拿MVP比較有感，但可惜不是在主場，之前有跟女兒約定要在主場拿MVP跳舞給她看，她說還想要全壘打娃娃，剛好今天有打出去，2個女兒一人一隻。」