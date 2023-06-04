暖男歌手古曜威的新歌手繪動畫MV〈我喜歡你〉，一曝光造成廣大迴響及討論，古曜威表示，現今社會每個人都有追求愛的權利，希望看過MV的每個人，都能勇敢的對喜歡的那個人，大聲說出「我喜歡你」。
〈我喜歡你〉的靈感來自於導演的同志友人真實故事，他敘述朋友年幼時不知道自己喜歡的是男生還女生，在摸索愛情中，曾經喜歡過一個小女孩，兩人如同親梅竹馬般一起長大，沒想到他守護的這女孩，在高中時，與另一位女孩交往了，失落的他遇到一位如同兄弟般的好友，漸漸地喜歡上這個兄弟，但遲遲不敢告白，最後看著好友結婚，默默的守護身旁。
而〈我喜歡你〉則闡述在年幼時的KUKU(古曜威)與夥伴萌貓(酷弟)相遇，貼心的酷弟，陪伴KUKU走過了友情、愛情等，許多不同的小故事，經過數年的時間流動，儘管在情感上，不一定能夠獲得自己內心真正的嚮往，但最好的夥伴卻如同家人般依舊陪在自己身旁。
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