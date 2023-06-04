富邦悍將4日以10比7逆轉樂天桃猿，全隊共敲出20支安打，卻贏得辛苦，主要是跑壘瑕疵、暗號執行出狀況，也讓總教練丘昌榮說：「雖然贏球，但還是有許多不好的地方。雖然我們有空間讓選手成長，但這是職業比賽，還是要更專注一點。」

富邦前5局就敲出9支安打，但僅換回3分，不敵桃猿只有5支安打，但靠著廖健富雙響炮在內就取得6分，好在富邦從6局起連3局都有分數進帳，8局更是一口氣攻下5分逆轉。

雖然贏球但丘總仍點出球隊在比賽中有許多犯錯的地方，像是池恩齊在3局記錯出局數在二壘出局，高國麟6局繞過三壘時太晚注意到跑壘指導教練已踩剎車，而被觸殺在三壘上，9局池恩齊又被牽制出局，賽後雖然球隊贏球，但池恩齊淚水潰堤，學長們紛紛上前安慰。

「就像我賽前說的，他（池恩齊）有能力，但場上突發狀況也多。」丘昌榮認為，現在球隊中有許多年輕球員，還需要付出些成本，「雖然有空間讓球員成長，但這是職業比賽，還是要更專注一點。」另外，先發投手在這幾場比賽都出現失分較多的情況，讓牛棚投手較辛苦，「不過6、7、8局都有追分，這是值得肯定的地方。」