女子組冠軍則由台北野貓奪下。(ABSOLUTE 3x3提供)

2023富邦人壽ABSOLUTE 3x3聯盟賽本周在屏東大鵬灣濱灣碼頭廣場熱情開幕，經過3日的18場精彩分組對戰，4日展開8強賽事，男子組由彰化培訓隊一路過關斬將，拿下今年首座單站冠軍；女子組則由WSBL女將領軍的台北野貓在屏東站稱后。

ABSOLUTE 3x3聯盟為國內唯一獲得國際籃球總會（FIBA）認證及教育部體育署大力支持之聯盟，也是目前台灣三對三籃球賽事最高殿堂，自2020年起於國內舉辦聯盟賽，今年由富邦人壽首度冠名贊助，共有25支隊伍參賽（男子組12隊、女子組13隊）。

今年聯盟賽持續結合城市行銷，為期三個月的賽事將在屏東、台中、高雄、台北、台南、新北、桃園等7個城市進行8回合賽事，精選賽事舉辦地點，包括曾獲選為年度最佳場地的淡水金色水岸、台北信義區香堤廣場等人潮集散地，提升3x3賽事的關注度。

本周聯盟賽熱鬧開幕，也是賽事首度造訪國境之南－屏東，以大鵬灣海景搭配帆船、獨木舟、快艇的畫面作為球場背景，結合屏東黑鮪魚文化觀光季，讓本站賽事更具特色和可看性，屏東縣長周春米也期許，未來聯盟賽能每年都來屏東舉行，讓屏東的美景和美食，結合籃球共同行銷出去。

男子組彰化培訓隊由UBA球員江均、林信寬、余祥平、蒲國倫組成，本站氣勢如虹，分組賽二連勝晉級，今天再陸續打退台中柏釧台體、旗津造船者，冠軍戰面對3x3經驗老道的台南仕安野獸，「年輕人」仍略勝一籌，最終以17比10勝出，今年首回合賽事稱王，林信寬拿下本站MVP。

女子組台北野貓由WSBL球星劉希曄、華裔女將宋佩欣搭配UBA球員葉鈺琳及洋將Isioma Onianwa（伊斯尤瑪），今天在4強賽、冠軍賽都展現超強火力，先後轟下屏東美和A及台北Taipower A，帶走本站冠軍，劉希曄則獲MVP。

聯盟賽將在下周末（6月10、11日）移師台中火車站2樓大平台進行第二回合賽事，這也是曾獲3X3.EXE聯盟評比之2020年最佳場地，邀請有興趣之民眾踴躍到場觀賽，親身感受3x3的熱力與魅力，同時帶給3x3賽事和選手更多支持。