「不老男神」林志穎去年發生嚴重駕車自撞意外後，曾一度消失在螢光幕前，後經由老婆陳若儀細心照料以及積極復健後，身體逐漸康復，近期更多次出席公開活動，讓粉絲嗨翻。今(4)日，有網友在社群上曬出林志穎20年前的舊照片，合體女神劉亦菲，俊男美女的搭配讓粉絲大讚。

林志穎過往曾與女星劉亦菲合作2003年版的電視劇《天龍八部》，當時在劇中兩人的顏值以及穿上古裝後仙氣飄飄的模樣被受網友讚許。而今，有網友在社群上曬出兩人「20年前的舊照片」，指出兩人現在的模樣與20年前相差甚少，直呼：「誰能不為段譽與王語嫣心動呀！」

在網友曬出的畫面中，除了有林志穎與劉亦菲身穿現代服飾受訪的畫面，還可見到兩人身穿古裝戲服嘻笑打鬧的模樣，林志穎身穿一襲白色素衣，其上有著些許金線點綴，襯托出少年的英姿煥發。他與身穿粉色衣服的劉亦菲在水中打鬧，富具笑意的臉上，滿滿的青春活力在鏡頭前自然流露，讓網友看了忍不住夢回《天龍八部》。

貼文PO出後，讓粉絲爭相前來朝聖，紛紛留言寫下：「最好的段譽和王語嫣」、「當初兩人的顏值真的驚艷了我的童年」、「那一版的天龍八部真的每一位角色都很像故事裡的人物走出來一樣」、「不愧是凍齡男神以及女神，真的看不出有何差異」、「俊男美女真的對我的眼睛很好。」