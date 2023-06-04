屏東體操女孩「林宜蓁」再傳捷報！剛拿下新加坡體操公開賽跳馬金牌的她，在稍早平衡木項目又以精湛技巧、力壓群雌，再添一面金牌，加上團體金牌，此次國際賽共囊括3金，收穫滿滿。

新加坡公開賽再傳捷報！屏東體操女孩林宜蓁(中)平衡木再添一金。(林宜蓁提供)

屏東縣長周春米也在個人臉書分享好消息，她說，宜蓁是土生土長的屏東孩子，從小接受體操訓練，目前正在大同高中體操隊，前幾天在全中運慶功宴上，沒看到她們到場，教練說到新加坡比賽，我也送上滿滿的祝福。

特別恭喜宜蓁，周春米表示，這面金牌對屏東體操邁向國際非常重要，我們會繼續協助選手扎根基礎，朝向更高的殿堂邁進。

新加坡公開賽再傳捷報！屏東體操女孩林宜蓁(中)平衡木再添一金。(林宜蓁提供)

林宜蓁跨海接受本報記者採訪時談到，由於她是平衡木最後一位上場選手，場內冷氣很冷、上木時腳還在抖，由於稍早出賽選手有些許失誤，她告訴自己只要穩住、就一定有機會拿牌，再添一面金牌，真的非常開心。

新加坡公開賽再傳捷報！屏東體操女孩林宜蓁(中)平衡木再添一金。(林宜蓁提供)

明日將搭機返台，接續又要出國準備比亞錦賽，頂著三金后光環，林宜蓁說，就是做好準備，目標還是要奪牌。