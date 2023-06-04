32歲舞者葉音外型帥氣、舞技精湛，2015年獲Lock City世界總決賽冠軍，2019年參加舞蹈綜藝《這！就是街舞第二季》獲得總冠軍，隔2年再次上節目又榮登冠軍寶座，舞蹈實力堅強圈粉無數，在微博有257萬粉絲；近日他遭交往7年的女友爆料出軌，讓不少粉絲跌破眼鏡。

一名網友發布多張文字描述她與舞者葉音的感情，她透露兩人因為對街舞的共同興趣相愛，感情中也有吵架分手，但最後還是在一起了7年，女網友表示拿起葉音手機時，對方突然變得很緊張，後來她翻葉音的聊天紀錄，發現葉音發給一個女生的聊天紀錄是「我們昨天做了有5次呢」，女網友當下提分手，葉音緊緊抱住對方辯解：「對不起對不起對不起那天喝多了，就這一次，下次不會了」，當女網友還想繼續檢查的時候，葉音伸手搶手機說「你別看了很噁心」。

於是女網友躲進廁所，結果葉音把門撞開奪回手機，害女網友跌坐在地，葉音事後道歉表示想和女網友在一起，下次不會了，但之後兩人出遊女網友詢問為何出軌，葉音卻臉色不悅，後來在其他朋友那才得知葉音參加節目時就和其他人曖昧，女網友直言：「已經敲定了葉音是個謊話連篇，肉體與精神雙重分別出軌，對象還不止一人的渣男」，女網友認為葉音出名後和別人亂搞卻不分手，是想樹立專一人設，且只在乎女友會不會曝光他的真面目，女網友坦言：「對於這段感情我真的絕望了，七年的愛情長跑結束了，一個女生能有幾個七年？」