中部某大學的舍監去年利用職務之便拿著萬用鑰匙闖入女生宿舍，見女學生A熟睡中，便拿出凡士林塗滿對方的腳掌，接著開始按摩，A女當場嚇醒。台中地院審結，依乘機猥褻罪，處舍監有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。緩刑3年。可上訴。

判決書指出，男子阿欽（化名）為中部一所大學的宿舍管理員，女學生A為宿舍工讀生，2022年6月間阿欽以收垃圾為由，未經同意拿萬用鑰匙打開A女的房門，見A女在跟朋友通話而離開，3小時後再度返回，發現A女熟睡，阿欽便溜入拿出預備好的凡士林塗抹在A女腳上及小腿。

A女因察覺自己被觸摸而嚇醒，當場目睹阿欽蹲在床邊，還將她的左腳放在自己的腿上，阿欽還向她說「時間還早，可以再休息一會」，讓A女嚇得將左腳縮回來。全案經由A女通報學校報案，由台中地檢署偵結起訴。

台中地院審理時，阿欽稱自己替A女塗抹凡士林時有經過對方同意，後來才改口認罪，並與A女達成和解，A女則同意讓阿欽獲得緩起訴處分；法官指出，阿欽只為了逞私慾，便對A女做出猥褻行為，實在不該，故依乘機猥褻罪，處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。緩刑3年。可上訴。