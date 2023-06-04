阿根廷球星梅西（Lionel Messi）今年合約將到期，確定將離開效力2年的PSG（巴黎聖日耳曼），隊友內馬（Neymar）今（4）也在個人IG替梅西獻上祝福。

4日交手克萊蒙的比賽，成為梅西在PSG生涯的最終戰，同樣確定離隊的拉莫斯（Sergio Ramos）也在該場先發，並攻下1顆進球，PSG最終以2比3不敵克萊蒙吞敗。除了梅西和拉莫斯外，近期也傳出球團已經內馬擺上交易貨架、總教練加堤（Christophe Galtier）的位置將被拔除的消息。

儘管如此梅西仍相當敬業參加球隊賽後的表揚儀式，並與內馬、姆巴佩（Kylian Mbappe）一起走進球場，不過當現場廣播員念出梅西的名字後，仍有部分球迷發出噓聲，最後進行到繞場感謝球迷的環節時，梅西被發現已經獨自離開球場，就連仍有約在身的內馬也沒有參與。

阿根廷和巴西代表隊是南美戰力最雄厚的2支隊伍，長期將彼此視為死敵，不過2014年內馬加盟巴薩隆納時，雙方很快成為朋友，兩人關係始終相當親密，當內馬離隊前往效力PSG，誰也沒有想到他們會在法甲再次相遇，儘管重新聚首的時間只有短短兩年，內馬對於梅西的離開仍是依依不捨，同時也提到無法幫助PSG贏下隊史首座歐冠冠軍的遺憾，「兄弟，雖然結果並不是我們所想要的，但至少我們嘗試過了，和你共事的這2年很高興，祝你在新的旅途中好運、天天開心，我愛你。」