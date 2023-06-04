距離2024年總統大選愈來愈近，國民黨侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲積極展開布局。媒體人吳子嘉舉例表示，目前國民黨和民眾黨在打準決賽，其中一個打贏後，會變成一組或是出現一個勝方，再跟賴清德打 。因此7月份之前，還會有很大的變化。

今(4日)在《董事長開講》網路直播節目中表示，這次有個機會，民進黨過去有35%非常鐵的支持度，也就是台獨和省籍情結。今天侯友宜和嘉義同鄉會開挺侯大會，賴清德稱嘉義要贏侯友宜10萬票；侯友宜則回說，被子彈打來打去都沒有怕過了，哪會怕「臭彈」（吹牛）」，膨風水蛙刣無肉。

吳子嘉指出，其實這裡面的核心有一塊是省籍情結，不過，國民黨已經在地化，所以沒有35%的存在。他甚至認為，這次選戰，民進黨像性騷案這種事若再一直出來，35%立刻就會被打崩掉。而賴清德只是這最後的一塊遮羞布，若扯掉這塊遮羞布，民進黨就掛掉了。

另外，有網友問到，「國民黨會因民眾黨鯨吞蠶食，未來越來越少小呢？」吳子嘉表示，不會，因為國民黨的基本盤太大了。民眾黨現在看似只有黨主席柯文哲，柯文哲開始跑攤 ，都沒有特定樁腳在幫忙，即使柯文哲的民調繼續在成長，他認為，這就像國民黨和民眾黨在打準決賽，其中一個打贏後，會變成一組或是出現一個勝方，再跟賴清德打 。因此他預言，中間關鍵的兩個月，也就是7月份之前，還會有很大的變化。