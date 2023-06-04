一段MiG-31戰機的墜前影片顯示，它的引擎嚴重起火，飛行員放下起落架，但是沒能支持到機場，2名飛行員仍選擇在完全失控前彈射逃生。

戰區(The Drive-The Warzone)報導，這段影片應該發生在俄羅斯入侵烏克蘭之前，而MiG-31 的僚機拍攝了整個墜毀過程。可以看到 MiG-31在支持一段時間後，兩名飛行員決定彈射，幾秒鐘後，受損的攔截機墜落到下方的山丘，形成滾滾的大火球中。這段畫面看起來與今年4月下旬，另一起 MiG-31墜毀在莫曼斯克地區的影片很類似，同樣的引擎噴嘴冒著巨大的火焰，可能故障原因也類似。

Fighterbomber posted video disclosing the crash of a Russian MiG-31 that happened before the 'Special Military Operation'



The MiG suffered an in-flight fire, unable to save the plane the crew ejected, aircraft tumbles down and crashed into a hill: all captured on camera by his… pic.twitter.com/Lqd1ZAnCg3 — Fighterman_FFRC (@Fighterman_FFRC) June 3, 2023

MiG-31「獵狐犬」(Foxhound)戰機，在俄羅斯空天軍裡有著獨特的地位，它負責高空高速、遠程攔截任務，這對幅原廣大的俄羅斯不可或缺。做為MiG-25的直接繼承者，有著類似但是更巨大的外型，以及更進步的航電，包括世界第1種相控陣火控雷達，以及R-37長程空對空飛彈。

同時，MiG-31也是世界最大的現役戰機，全長22.7公尺，最大起飛重量46噸，如此巨大的戰機，自然有一對巨大尺寸的引擎，也就是D-30渦輪風扇引擎，長度544公分、直徑145公分，是世界最大的渦輪風扇引擎，主要安裝在MiG-31系列戰機，而它的無後燃器版本，則安裝在俄羅斯的客機、轟炸機與運輸機身上，也銷售給中國大陸，成為轟6轟炸機、運20運輸機的動力來源。