近日性騷話題不斷，4日晚間又有一名人士指出，8年前何志偉撫摸他的手臂，並在他手臂上留下電話，還注視著說「記得來找我喔，我等你」！

綠營性騷案爭議不斷，4日晚間再爆一案，有一名人士指控，8年前在社子島開發戶外開講時，遇到何志偉，何志偉與到場的民眾逐位握手、打招呼後，「一面雙眼直盯盯的注視著我，一面一隻手抓住我的左肩、一隻手從我的右手背開始，以刻意、緩慢的方式一路撫上了我的前臂，然後上臂」。

「可怕的事並未到此就結束」，這位人士表示，在完全未經他同意的情況下，何志偉一隻手緊抓著他的右手，另一隻手快速地在他的右前臂上寫下一串手機號碼，然後注視著他，邊做了個打電話的手勢，丟下一句「記得來找我喔，我等你。」

這位人士強調，希望各種騷擾與傷害不再被相對具權位優勢的人們所建構的「大局為重」所噤聲，雖然或許晚了，但受過傷害的我們，都能成為編織可以接住更多人的網的一絲繩線，以溫柔撐起堅強。

對此，民進黨立委何志偉晚間回應，「性騷擾事件，每個人的感覺都很重要。但若我無心的動作造成對方困擾，我很抱歉。未來志偉與民眾互動的方式會再修正。」