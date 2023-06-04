雨彈狂炸！高雄街頭大淹水 半台機車遭水吞噬 22:522023/06/04 中時 楊舒婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市路面淹水。（民眾提供／楊舒婷高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市晚間下起大雨，更發起大雷雨警報，而新興區中正、林森路口也傳出淹水災情，路邊停放的機車被水吞噬，半台機車泡在水裡，不過積水目前正逐漸退去，尚無傳出汽機車拋錨或影響交通等災情，目前警方正在場加強交通疏導及指揮。 軍事迷哭了！苗縣「水鴨子」掃雷車被拔牙 24支大鋼牙全沒了 囂張！追焦攝影師找200輛跑車「紫爆基隆」 警方全嚇壞 勸導勿站安全門旁成引爆點！ 公車司機、乘客起口角 #高雄市 #新興區 #淹水 #大雨 #大豪雨 也許您會感興趣 推薦閱讀 夏荷綻放賞花去！新北推薦5大網美拍照夯點 11:342023/06/04 生活 苗栗雨量破百 六地豪大雨 全台嚴防「劇烈天氣」 03:502023/06/04 生活 老翁停車忘做1動作 14機車「保齡球全倒」他也慘遭拖行 15:152023/06/04 社會 周興哲吉隆坡放送性感深V 台下暴動瘋喊「老公」 19:492023/06/04 娛樂 嘉縣臥龍橋6／12通車 翁章梁視察工程現況 12:592023/06/04 生活 解決塞車出大招 基市停車優惠分流見成效 16:502023/06/04 生活 颱風瑪娃加梅雨「破紀錄」襲日 累計2死4失聯35傷 14:552023/06/04 國際 竹市東門圓環槽化線挨批交通陷阱 市府：列拖吊重點區域 15:082023/06/04 生活 全國社區學生棒球賽》福林國小兩戰狂拿27分 搶進複賽 17:032023/06/04 體育 不斷更新》雨彈升級恐下整夜！ 4縣市「豪雨轟炸」警戒 14:182023/06/04 生活 出遊遇雨改試車 屏東4重機連環撞「噴飛解體」 2男慘死3傷 20:342023/06/04 社會 友達董座吐1句成市場強心針 車用面板也大爆發 21:002023/06/04 財經 屏東「重機連環撞」車體粉碎噴一地 2男命危3人輕重傷 17:492023/06/04 社會 四川樂山林場爆發「大走山」 已知14死5失蹤 現場搶救中 17:122023/06/04 兩岸 台南警車遭逮未讓斑馬線行人 解釋「被擋視線」認命舉發 13:552023/06/04 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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