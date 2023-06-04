高雄市晚間下起大雨，更發起大雷雨警報，而新興區中正、林森路口也傳出淹水災情，路邊停放的機車被水吞噬，半台機車泡在水裡，不過積水目前正逐漸退去，尚無傳出汽機車拋錨或影響交通等災情，目前警方正在場加強交通疏導及指揮。

軍事迷哭了！苗縣「水鴨子」掃雷車被拔牙 24支大鋼牙全沒了
囂張！追焦攝影師找200輛跑車「紫爆基隆」 警方全嚇壞
國家級警報狂響！高雄慢車道變小河 淹水半個輪胎高
#高雄市 #新興區 #淹水 #大雨 #大豪雨