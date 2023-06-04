綠營性騷事件連環爆，台灣民意基金會董事長游盈隆強調，性騷擾和學倫問題一樣，民進黨若無妥善處理會一發不可收拾，恐拖累賴清德選情。前駐紐西蘭代表介文汲4日在《麥玉潔辣晚報》節目強調，除了性騷重創民進黨，國民黨在盧秀燕等政治明星團結下，民進黨也並非堅不可摧。

「我覺得國民黨只要團結，就會衝擊到民進黨的選情！」介文汲表示，當然國民黨的提名速度是慢了一點，中間還有一些變數，但現在國民黨慢慢把支持力度愈來愈聚焦了。現在國民黨的明星級人物，有實際政績、參選經驗的，也在互相聯絡、互相打氣。

介文汲提到，像盧秀燕在台中，真的是非常得到老百姓的支持，這是國民黨很大的資產，她對現在國民黨提出來的正式參選人侯友宜，也給予很大的支持，不管是實質或各方面的支持，都讓國民黨團結的景象愈來愈具體。

「在台灣過去這些大選，國民黨不是敗給誰，而是國民黨不團結，都是敗在自己分裂！」介文汲強調，在台灣的大選，只要國民黨團結的時候，民進黨沒有那麼堅不可摧。游盈隆講說性騷事件對民進黨重創，「我是完全同意！」今天大家看台灣社會，年輕一輩對這些事情很在乎，他們的教育內容很強調性平，很強調人權的保障跟尊重，在年輕與專業的族群裡，他們認為這是非常非常嚴重的事情。

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