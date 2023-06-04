警方到場維持交通。（民眾提供／楊舒婷高雄傳真）

高雄市4日晚間下起大豪雨，根據大豪雨警報，雨勢預計會持續至晚間11時許，不過晚間10時許高雄市九如路上傳出路面被雨彈炸出凹洞的災情，人孔蓋塌陷3至5公分，目前警方已到場維持交通，也通知養工處到場處理。