高師大一帶有積淹水情形。（民眾提供）

高師大一帶有積淹水情形。（民眾提供）

今晚高雄市民手機狂收到國家級警報，南高雄一帶下起滂沱大雨，包括文化中心、美麗島周遭積淹水嚴重。市長陳其邁表示，目前市府水情中心已三級開設，提醒民眾注意安全。

市民紛紛在社群分享災情，包括高師大、文化中心一帶淹水至半個機車輪胎高，美麗島周邊也成小水池，提醒用路人多加留意。

陳其邁透過臉書表示，氣象局「豪雨特報」發布中，並針對「高雄市」發布雷雨編號 0078 (PWS)大雷雨即時訊息，持續時間至晚間11時15分止。

陳其邁提醒請市民朋友留意安全，出門請記得帶傘、行車或走路請多加留意小心，並注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

陳其邁說，市府水情中心已三級開設，有災情可撥打119、1999，市府團隊隨時嚴密戒備、盡快排除。

高雄氣象站發布高雄市豪大雨即時訊息24小時累積雨量達200毫米以上或3小時累積雨量達100毫米以上地區：新興區：114.5mm／3hrs；24小時累積雨量達80毫米以上或1小時累積雨量達40毫米以上地區鼓山區：41.5mm／hr、三民區：59.5mm／hr。

此外，傳出苓雅區停電消息，台電指出，是某些路段路燈不亮，已協調養工處派員搶修，不影響民生用電。